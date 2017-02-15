Riva Cam Sanat Merkezi'nde cam kursları başladı
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Beykoz Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan Riva Cam Sanat Merkezi ilk mezunlarını verdi.
Beykoz’da camcılığı yeniden canlandırmak üzere Anadolukavağı ve Polonezköy’ün ardından hazırlıkları tamamlanan Riva Cam Sanat Merkezi’nde eğitim, satış ve tanıtım çalışmaları yapılacak, ilçenin köklü camcılık mirasını gelecek kuşaklara aktaracak cam ustaları yetiştirilecek.
Merkezde 16 Kasım 2016-21 Ocak 2017 tarihleri arasında açılan kurs ilk mezunlarını verdi. 280 saatlik eğitim sonunda 17 cam kursiyeri sertifika almaya hak kazandı.
Usta Cam Öğreticisi Faruk Ferit İncekara tarafından verilen kurslarda öğrencilere biblo, boncuk üfleme, cam füzyon yapımı ve boşboru üfleme öğretildi.
Beykoz’da cam sanatını geliştirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan proje ilçenin turistik lokasyonlarında camla turizmi buluşturmayı ve sektöre kalifiye eleman yetiştirmeyi de hedefliyor.
Cam Usta Öğreticisi Faruk Ferit İncekara, “Bu sanatı öğrenmek, kişilerin kabiliyetini geliştirirken, cam sanatının geleceği için umut oluyor. Beykoz’da camın renkli dünyasını keşfetmek isteyen, el becerisi olan herkesi kursumuza bekliyoruz.” diye konuştu.
Merkezdeki cam kursları iki aylık periyotlarla devam edecek, kursiyerlerin yaptığı cam ürünleri ise showroomda sergilenerek, satışa sunulacak.
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