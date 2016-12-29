Riva ve Florya için Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray Emlak GYO ile imzalanan anlaşmaları ve payı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü, Riva ve Florya'daki için 508 milyon lira gelir elde edeceğini açıkladı.
Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:
“Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.
Emlak Konut GYO’nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.
İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80’i Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne, % 20’si Emlak Konut’a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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