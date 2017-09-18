Rıza Çalımbay, Antalyaspor'dan istifa etti
Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'daki görevinden istifa ettiği, yönetimin de istifayı kabul ettiği açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden istifa etti.
Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinde Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Antalya ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün öğleden sonra kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yaptığı toplantıdan sonra istifa kararı aldı.
Ali Şafak Öztürk yönetimi Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek isimler ile toplantı gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün en kısa zamanda açıklanması bekleniyor. Adaylar arasında ise Antalyaspor'un eski teknik adamı Memhmet Özdilek ile Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam'ın adı geçiyor.
Öte yandan Çalımbay, istifasını yarın Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.
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