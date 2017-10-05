Rıza Çalımbay: Beşiktaş Eto'o'yu istedi
Antalyaspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, golcü oyuncu Eto'o ile ilgili açıklama yaptı ve Beşiktaş'ın siyahi oyuncuyu istediğini belirtti.
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Futbolda ayrılık oluyor. İstediğim bir ayrılık değildi. Geçen sezon büyük emek verdik. Biz bu takımı alan sıkıntılıydım, babamı kaybetmiştim. Pek gitmek istiemiyordum, zararım olur diye. Bir krizin içine gideceğimizi biliyorduk, öyle de oldu. Mükemmel başladık. İlk önce Rize ile berabere kaldık, sonra Beşiktaş'a 3-0 yenildik. O anda bu takımın çok iyi bir takım olduğunu anladım. Ben bu takımı iyi yerlere getirim dedim. Düşmesi garanti bir takımken, Avrupa'ya gidemediği için üzülen bir takım oldu. Çok iyi bir sezon geçirdik.
Böyle bir şey beklemiyordum. Başkanla anlaşamadığımız pozisyonlar oluyordu ama netice anlaşıyorduk. Kendisini severim. İnanılmaz destek verdi geçen sene. Bu sefer baz şeylerde birleşemedik. Transfer açısından olmadı, düşünceler açısından olmadı. Ters gelen şeyler vardı. Başkan bize sormadan transer yapmaz. Nasri'yi sordu, ondan önce Sosa vardı. Sosa'yı istedi, yapamadı. Nasri'ye olabilir dedim. Geç geldi bize. Sezon başı gelseydi daha kolay olacaktı. "
"Benim çalıştığım yerde kimse bana karışamaz. Başkan ile uyuşmuyordu fikirlerimiz. Baktık olmayacak ayrılalım dedik. Ben o konuşmada "yanlış zamanlama yaptınız, yanlış oldu. sabretmeniz gerekiyordu" dedim. "Biz yeni takımız" dedim. Menez 1 antrenmana çıktı. Sakatım dedi, doktora yolladık ameliyat oldu ve 3 ay sonra geri geldi. Nasri geldi iki hafta oldu. Vainqueur geldi bir şey anlamadan oynatmak zorunda kaldık. Djourou hiç hazır değildi. Salih, Sandro, Deniz, Zeki arkadaşlarımız sakatlandı. Biraz sıkıntı yaşadık. 5 maçın ikisinin biri Galatasaray, biri Beşiktaş'tı. Üçü deplasmandı. Evimzide yenilmedik zatenç Sabretmemiz gerekiyor dedim. Başkanın fikirleri daha değişikti, birbirimizi kırmadan, üzmeden ayrılalım dedik."
"Ben futbolu çok seviyorum. Futbolu bu kadar çok seven başka bir insan daha gördüm, o da Eto'o. Kariyeri olan birisinin, bu yaşına rağmen dört dörtlük bir profesyonel olması muazzam. Her şeyi dört dörtlüktü. İnsan ayırdığını görmedim. Fotoğraf çekilmek isteyen birine hayır dediğini görmedim. Ben oraya geldiğimde Eto'o'nun sıkıntısı vardı. Devre arasında da vardı. Ben gittim halen var.. Eto'o'yu isteyenler çoktu. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor istedi, bırakmadık."
AJANSSPOR
DİĞER HABERLER
Fatih Terim'e bir şok daha! Listede adı yok!
Milli Takım'daki görevinden alınan Fatih Terim bir şok daha yaşadı.
Kocaman: G.Saray'ı yenip yeniden başlayın
Teknik adam Aykut Kocaman, Galatasaray derbisini iple çekiyor.
Caner Erkin'in menajerinden kavga yorumu
Caner Erkin'in menajerinden kavga ile ilgili açıklama geldi.
Rus hakemden Beşiktaşlı taraftarlara övgü
Rus hakem Sergei Karasev, Beşiktaş taraftarı hakkında övgü dolu sözler sarfetti.
Galatasaray'dan 8 milyonluk Fener planı!
Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı
Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı.