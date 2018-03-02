Facebook Twitter Rss

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan çekinmiyoruz

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan çekinmiyoruz.12575
  • Giriş : 02.03.2018 / 08:23:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile ilgili değerlendirme yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Heyacanla beklenen maça ilişkin Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan açıklama geldi.

Haftalar sonra Alanyaspor’u yenerek rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Çalımbay, “Bu maçı kazandıktan sonra Beşiktaş maçının önemi daha da arttı. Bu maçın camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi. Beşiktaş maçının kolay geçmeyeceğini söyleyen Çalımbay, “Mücadele etmezseniz Beşiktaş’ı yenme şansınız yok. Beşiktaş Türkiye’nin en iyi takımlarından biri. Bayern maçı kimseyi aldatmasın. 11’e 11 oynansaydı öyle bir sonucun çıkması mümkün değildi” dedi.

Şenol Güneş’e karşı Trabzonspor’un hocası olarak mücadele edecek olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyleyen Rıza Hoca, “Ben Beşiktaş formasıyla birçok defa şampiyonluklar gördüm, o da Trabzonspor formasıyla. Şenol Hoca orada Beşiktaş’ı düşünmek zorunda, biz de burada Trabzonspor’u. Birçok açıdan çok hoş bir karşılaşma olacak” şeklinde konuştu. Beşiktaş’ın lig, kupa ve Avrupa’daki yoğun fikstürü kaldıracak bir kadroya sahip olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, “Ben yorgun olacaklarını düşünmüyorum.  Beşiktaş’tan çekinmiyoruz. Ben taraftarımızın desteğiyle kendi evimizde kazanacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE

ABD: YPG konusunda sözümüzü tutacağız

Erdoğan, Orgeneral Akar'ı aradı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a sert yanıt

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a sert yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı maç sonrası konuştu.

Aykut Kocaman'dan sert tepki: Bizi ezdirdiler

Aykut Kocaman'dan sert tepki: Bizi ezdirdiler

Teknik adam Aykut Kocaman, dün akşam oynanan olaylı maça değindi.

 

UEFA'dan Bayern-Beşiktaş maçı yorumu

UEFA'dan Bayern-Beşiktaş maçı yorumu

UEFA'dan Bayern Münih-Beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Beşiktaş, bu kez Ziraat Kupası için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

 

Galatasaray Müzesi resmi olarak açıldı

Galatasaray Müzesi resmi olarak açıldı

Galatasaray Müzesi Türk Telekom Stadı'nda resmi olarak açılışını yaptı.

Ozan Tufan hem psikolojik hem fiziksel çöküşte

Ozan Tufan hem psikolojik hem fiziksel çöküşte

Futbolcu Ozan Tufan, hem psikolojik hem fiziksel çöküşe geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya