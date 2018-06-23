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Rıza Çalımbay'dan Eto'o için açıklama

Rıza Çalımbay'dan Eto'o için açıklama.14410
  • Giriş : 23.06.2018 / 09:08:00

Teknik diektör Rıza Çalımbay'dan Eto'o için açıklama geldi.

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Atiker Konyaspor ile anlaşma imzalayan teknik adam Rıza Çalımbay, golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Atiker Konyaspor'a geldiği için mutlu  olduğunu belirterek, "Burada çok iyi işler yapacağımıza yürekten inanıyorum.  Çünkü geldiğim günden beri hem yönetimin tavrı hem de kulüp prensipleri dört  dörtlük. İyi ki böyle bir karar vermişim." dedi.

Yönetimle takıma yapılacak takviyelerin de konuşulduğunu dile getiren  Çalımbay, bu hususun sezon başlamadan yerine getirilmesi halinde herkesin çok iyi  bir Konyaspor izleyeceğini anlattı.

Konya'yı çok iyi tanıdığını ifade eden Çalımbay, "Konya'nın bir Futbol  kenti olma olma özelliği var ve bunu son zamanlarda kazandı. Hem burada oynanan  milli maçlar olsun hem de taraftarı olsun çok iyi durumdalar. İnşallah taraftarla  çok güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

"Geçen sezon yaşanan sıkıntılar bu sezon yaşanmayacak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'u  çalıştırdığı dönemde Konyaspor'la 3 maç yaptıklarını, dolayısıyla takımı yakından  tanıdığını aktardı.

Çalımbay, takımın iskelet kadro olarak çok iyi durumda olduğuna işaret  ederek, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un iyi bir hava yakalaması lazım. Bizim de tek düşüncemiz  lige çok iyi başlamak. Bu süreçte de taraftara, basına ve yönetime büyük iş  düşüyor. Eksikliklerin de giderilmesi halinde kesinlikle geçen sezon yaşanan  sıkıntılar bu sezon yaşanmayacaktır. Konyaspor Kulübü umduğumdan daha iyi  durumda. Herşeyden önce yönetim çok samimi. Tesislerde yok yok. Her şeye sahip  bir kulüp. Bunlar da var olduğu için çok iyi işler çıkartacağımıza inanıyorum.  Size şunun garantisini vereyim. Geçen seneki sıkıntıları kesinlikle yaşamayacak  bir Konyaspor karşınızda olacaktır."

Temmuz başında takımla beraber Konya'da çalışmalara başlayacaklarını  ifade eden Çalımbay, ardından kampın Bolu ve Hollanda'da devam edeceğini anlattı.

"Bizim Eto'o ile hiçbir şekilde sorunumuz olmamıştır"

Çalımbay, Antalyaspor'da çalışırken bir takım sorunlar yaşadığı iddia  edilen Samuel Eto'o ile benzer bir durumun olup olmayacağına ilişkin soru  üzerine, "Ekibimle Antalya'ya geldiğimde oradaki krizin saha içinden çok saha  dışında olduğunu gördük. Bizim Eto'o ile hiçbir şekilde sorunumuz olmamıştır.  Aksine çok faydasını gördük. Dolayısıyla burada da sıkıntı yaşayacağımızı  sanmıyorum." cevabını verdi.

Öte yandan, imza töreni öncesi Konyaspor'un 96. kuruluş yıl dönümü  dolayısıyla kutlama yapıldı. Getirilen pastanın mumlarını, başkan Kulluk ile  Çalımbay üfledi.

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