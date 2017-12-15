Rıza Çalımbay: Hepimize psikolog lazım
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde Trafik Kazası geçiren oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.
Burak'a sahip çıkan Trabzonspor'un hocası, "Sadece onun değil, bizim de psikoloğa ihtiyacımız var" dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak transfer gelişmelerini değerlendiren Çalımbay "Başkanımız Muharrem Usta ile bu konuları görüştük. İhtiyacımıza göre transfer mutlaka yapılacak ama mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir transferde ben yokum. Bu durumda mevcut oyuncularla devam etmeyi göze alabilirim" derken, "Hiçbir oyuncum ayrılmak istemiyor. Sadece Bongonda ile bir görüşmemiz oldu. Ailesiyle ilgili bir sıkıntı varmış, benden gitmek için izin istedi” sözlerini kullandı.
TRT
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