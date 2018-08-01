Rize'de heyelan! Mahsur kalanlar var
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana neden oldu. Meydana gelen olayda motosikletle bölgeye gelen 3 kişi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, il genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmurun toprak kayması ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi.
Etkisini artıran yağmur nedeniyle Çamlıhemşin ilçesi Palovit Şelalesi bölgesinde heyelan meydana geldiği, heyelanın yaşandığı anda bölgeden geçen 3 kişinin son anda heyelan altında kalmaktan kurtulduğu, bölgeye jandarma ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi. Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu ve yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Öte yandan Rize'de il genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün öğleden sonra etkisi arttırdı. Şiddetli yağış Rize merkez Çamlıbel ve Paşakuyu mahallelerinde bulunan bazı dükkanların zemin katlarını su basmasına neden oldu. Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu'nda su birikintileri oluşturduğundan trafikte aksamalar meydana geldi. Güney Çevre Yolu'nda belediye ve Karayolları ekiplerince su birikintilerini gidermek için çalışma başlatıldı.
Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi okullar bölgesinde bulunan bazı esnaflar yolun yapımının gecikmesine tepki göstererek, yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Dükkanını su basan esnaflar ise önce kendi imkanlarıyla dükkanlarının içerisinde bulunan suyu dışarıya attı. Daha sonra Rize Belediyesi ekiplerinin tıkanan mazgalları açmasıyla su çekildi. Dükkanı kaldırımın altında kalan bir büfenin içerisi ise suyla doldu. Büfedeki su belediye ekiplerince çekilerek boşaltıldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre mücadele hakkında açıklama yaptı.
Atanan öğretmenler için MEB'den açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen için tarih verdi.
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Şırnak kırsalında saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü.
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibi silahlı saldırıya uğradı.
Kayseri Tabip Odası'ndan şok açıklama
Kayseri Tabip Odası'ndan olay yaratan doktor ile ilgili açıklama geldi.