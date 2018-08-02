Facebook Twitter Rss

Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var

Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var.25574
  • Giriş : 02.08.2018 / 13:31:00

Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı üstüne uyarı yaptığı yağmur kendisini gösterdi. Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşa zor anlar yaşatırken, binalarda mahsur kalanlar oldu.

Rize’nin Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

NTV

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını verdi.

Karşı Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!

Karşı Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Karşı Gazetesi'ne operasyon düzenlendi.

 

ÖSYM'den son dakika açıklaması

ÖSYM'den son dakika açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden açıklama geldi.

AK Parti vekil taburcu edildi

AK Parti vekil taburcu edildi

AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

 

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de tören düzenlendi.

Beşiktaş'ta kamyon devrildi! Trafik kilit

Beşiktaş'ta kamyon devrildi! Trafik kilit

İstanbul Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildiği öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya