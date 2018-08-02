Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı üstüne uyarı yaptığı yağmur kendisini gösterdi. Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşa zor anlar yaşatırken, binalarda mahsur kalanlar oldu.
Rize’nin Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı.
Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.
Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.
NTV
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