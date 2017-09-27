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Rize'yi sel aldı!

Rize'yi sel aldı!.20251
  • Giriş : 27.09.2017 / 17:55:00

Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle hayat felç oldu.

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Rize'de öğle saatlerinde kendisini göstermeye başlauan şiddetli yağmur nedeniyle Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi ile Salarha Beldesindeki Salarha Deresi taştı. Küçükçayır karayolu ise ulaşıma kapandı.

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