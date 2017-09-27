Rize'yi sel aldı!
Rize'de öğle saatlerinde kendisini göstermeye başlauan şiddetli yağmur nedeniyle Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi ile Salarha Beldesindeki Salarha Deresi taştı. Küçükçayır karayolu ise ulaşıma kapandı.
HÜRRİYET
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