Robin Van Persie, Arsene Wenger'i topa tuttu!
Son günlerin tartışmalı ismi Robin Van Persie, eski takımı Arsenal'de hocalığını yapmış olan Arsene Wenger'i eleştirdi.
The Sunday Times'ta eski Manchester Unitedlı Rio Ferdinand'ın sözlerine dayandırılarak verilen haberde Van Persie'nin Arsenal ve Wenger için şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "'Kazanan' takımlara gittiğimizde farklı bir mantalite ile karşılaştık."
Rio Ferdinand da hiçbir zaman Wenger için oynamak istemediğini dile getirirken, "Wenger'in takımları maçtan maça farklı oynuyor, zorlu maçlara iyi reaksiyon veremiyor ve uzun vadeli düşünmüyor" ifadelerini kullandı.
Arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Fransız menajerin emekliye ayrılabileceği konuşuluyor. Bir başka iddia ise Arsenal yönetimi ona iki yıllık yeni bir sözleşme önerecek.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, 2004-2012 yılları arasında Wenger yönetimindeki Arsenal'de oynamış ve sonrasında Manchester United'a transfer olmuştu.
Ajansspor
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