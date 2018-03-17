Robin Van Persie'den flaş derbi mesajı
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Robin Van Persie, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesi eski takımına destek verdi.
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a dönen Robin Van Persie, dev derbi öncesinde eski takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi. Instagram hesabında, 2016-2017 sezonunda oynanan ve 2 gol kaydettiği Galatasaray derbisinden fotoğraf paylaşan Hollandalı yıldız, "Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe' notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da görselin altına oyuncuya destek mesajları atarak fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.
ŞAMPİY10
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