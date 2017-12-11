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Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.22937
  • Giriş : 11.12.2017 / 12:52:00

Tecrübeli oyuncu Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen ve teknik adam Aykut Kocaman'ın hakkında konuşmak istemediği Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın hakkında konuşmak bile istemediği Robinvan Persie, ABD Ligi'ne gidebilir. 34 yaşındaki forvetin mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak. MLS takımlarından LA Galaxy, Persie'ye resmen talip oldu.

Yönetim ise 6 aylık mukavelesi kalan oyuncunun gitmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağı öğrenildi. Fenerbahçe bu sayede sezon sonuna kadar ödeyeceği yıllık ücretten kurtulmak istiyor.

Hollandalı futbolcu 4.9 milyon Euro garanti, 20 bin Euro da maç başı ücret alıyor. Ocak'ta giderse, bu rakamın yarısını Galaxy ödeyecek. Janssen'in cezası ve Soldado'nun sakatlığına rağmen Aykut Kocaman, Kasımpaşa karşısında onu yedek oturtmuştu. Persie'nin ailesinin de ABD'ye gitmek istediği kaydedildi.

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