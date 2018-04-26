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Roma'dan açıklama: Salah'ı satmak zorundaydık

Roma'dan açıklama: Salah'ı satmak zorundaydık.20372
  • Giriş : 26.04.2018 / 08:48:00

Roma Sportif Direktörü Monchi, Mohamed Salah'ın Liverpool'a satılma nedenlerini açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Liverpool’un Roma’yı 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki gol atıp iki de asist yapan Mohamed Salah’ın performansının yankıları sürüyor. Salah’la ilgili MARCA radyosuna açıklamalarda bulunan Roma Sportif Direktörü Monchi, Roma’dan yaz transfer döneminde Liverpool’a transfer olan Salah’ı neden sattıklarını açıkladı.

Monchi, “FFP kurallarına uymak için 30 Haziran 2017’den önce onu bir şekilde satmak zorundaydık. Başka bir çözümümüz yoktu. Onu satmak zorundaydık ve o da gitmek istiyordu. Aslında 42 milyon eurodan fazlasını kazandık” diye konuştu. Bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalarda toplam 43 gol atan Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından Premier Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmişti. Salah ayrıca Ballon d’Or’un da ciddi favorileri arasında gösteriliyor.

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