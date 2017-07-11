Roma'dan Beşiktaş'a Oğuzhan için 44 milyon
İtalyan kulüp Roma, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup için harekete geçti. Roma, 24 yaşındaki genç oyuncu için 44 milyon TL teklif etti.
Oğuzhan Özyakup’a İtalyanlar’ın ilgisi devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak için girişimlerde bulunan Çizme devi, son olarak 8 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bir teklifle Kara Kartal’ın kapısını çalmıştı. Bu önerinin reddedilmesi sonrasında Ozzie konusunda beklemeye geçen Roma’nın, yakın süreç içinde bir kez daha atağa kalktığı ve tecrübeli orta saha oyuncusu için menacerler aracılığıyla Beşiktaş’a 11 milyon Euro (44 milyon TL) önerdiği belirtildi.
Başkan Fikret Orman’ın takımdan göndermeye sıcak bakmadığı Oğuzhan Özyakup’un, yeniden Avrupa’ya açılmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Sevilla’da görev yaptığı dönemden beri Kartal’ın yıldızının peşinde bulunan Sportif Direktör Monchi’nin, Roma’ya geçmesinin ardından Oğuzhan’ı yeni takımına getirmekte kararlı olduğu öğrenildi. İspanyol Futbol adamının, bu doğrultuda Roma Yönetimi’nden tam yetki aldığı bildirildi.
Beşiktaş Yönetimi, Oğuzhan Özyakup’un gelecek sezon sona erecek sözleşmesini uzatmıştı. Başarılı oyuncuyla seneliği 2.5 milyon Euro’dan (10 milyon TL) 5 yıllık anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bu anlaşmayı henüz aktive etmedi. Ozzie’nin yeni kontrat için yönetimle el sıkışmasına rağmen, 13 milyon Euro (52 milyon TL) ve üstü bir teklif gelmesi halinde Kara Kartal’dan ayrılma hakkını elinde bulunduruyor.
FANATİK
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