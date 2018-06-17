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Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi

Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi.17077
  • Giriş : 17.06.2018 / 13:01:00

Romanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sürpriz yaptılar.

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Büyüyen Beşik

Romanlar, Erdoğan için bir video hazırladı.

İstanbul Üsküdar’da Selamsız Mahallesi’nde yaşayan Roman vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘Âlem görsün!’ isimli bir klip hazırladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen klibi, sosyal medya hesabından paylaştı. ‘Üsküdar Selamsız’da bir bayram sabahı’ yazısıyla başlayan video da mahalleden görüntülerin yer alıyor.  Romanların hep bir ağızdan eşlik ettiği  ‘Âlem görsün!’ şarkısı  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram hediyesi olarak hazırladı.

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