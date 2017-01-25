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Ronaldo arabasından indi, ambulans çağırdı

Ronaldo arabasından indi, ambulans çağırdı.16004
  • Giriş : 25.01.2017 / 09:31:00

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun başına ilginç bir olay geldi.

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İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Malaga maçı sonrası artan ağrıları nedeniyle otomobilini durdurarak yolda ambulans çağırdı.

Bileğindeki ağrıya ve bandaja rağmen maça çıkan Ronaldo karşılaşmadan sonra kız arkadaşıyla birlikte Lamborghini marka aracıyla eve doğru gitmek üzere yola çıktı.

Ancak bileğindeki ağrıların artan Ronaldo, liman yakınlarında dayanamayıp aracını durdurdu.

Özel sağlık hizmetlerini arayan Portekizli yıldız evine ambulansla dönmek zorunda kalırken, aracı ise vinç yardımıyla çekiciye konuldu.

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