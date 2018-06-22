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Ronaldo, Beşiktaşlı Quaresma'yı takımda istiyor

Ronaldo, Beşiktaşlı Quaresma'yı takımda istiyor.21597
  • Giriş : 22.06.2018 / 16:17:00

Dünyaca ünlü oyuncu Ronaldo, Beşiktaşlı Quaresma'yı takımda istiyor.

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Beşik Modelleri

El Mundo Deportivo gazesinde çarpıcı bir haber yer aldı. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'yı takımda istiyor.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor.

İspanya ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan dahil olan, Fas karşısında ise forma şansı bulamayan Q7 ile ilgili Katalan basını flaş bir haber yayımladı.

"RONALDO ONU İSTİYOR"

Katalan medyasından El Mundo Deportivo gazetesinde Cristina Cubero imzasıyla yayımlanan haberde Siyah Beyazlı oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Quaresma'nın kalitesine çok güvendiğinin ve onu her zaman takımında görmek istediğinin yazıldığı haberde yıldız futbolcunun inanılmaz goller atabildiğinden de bahsedildi.

"BARCELONA'YI UNUTAMIYOR"

Haberde Quaresma hakkında ilginç bir bilgi de paylaşıldı. Kartal'ın yıldızının Barcelona'daki günlerini unutamadığı kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:

"Quaresma, Rijkaard'ın Barça'sından ayrıldıktan sonra çok değişti. Daha çok dövme, piercing ve değişik saç stilleri... Ama Barcelona'daki günlerinden hâlâ özlemle bahsediyor. O dönemki yardımcı antrenör olan Tan Cate ile anlaşamaması çok acı."

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