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Ronaldo: Cezayı ödemezseniz giderim

Ronaldo: Cezayı ödemezseniz giderim.16004
  • Giriş : 29.09.2017 / 17:44:00

Golcü oyuncu Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'e restini çekti.

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Beşik Modelleri

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırmak suçundan kendisine kesilen para cezasının kulübü Real Madrid tarafından ödenmesini istedi.

Yaz döneminde, vergi kaçırma suçlamasıyla karşılaştıktan sonra yeterli destek görmediği için ayrılma talebini basınla paylaşan Portekizli yıldız, daha sonraki süreçte ise Real Madrid'de mutlu olduğunu açıklamıştı.

Şu an için görülmeye devam edilecek olan davada suçlu bulunursa 13 milyon sterlinlik bir ceza ödeyecek olan 32 yaşındaki yıldız, Real Madrid başkanı Florentino Perez'e alması muhtemel cezayı kulübün ödemesini istediğini iletti.

Ronaldo, eğer ceza alır ve Real Madrid bu cezayı ödemezse de takımdan ayrılacağını başkan Perez'e bildirirken, bu haber Manchester United'ı harekete geçirdi.

Avrupa sahnesinde eski günlerine geri dönmek için birçok dünya yıldızını transfer eden Machester United, Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Ronaldo'nun takıma geri dönmesi için çalışmalara başladı.

Yaz döneminde de ismi Manchester United ile çok sıkça anılan Portekizli'nin Real Madrid ile yollarını ayırması durumunda yeni durağının Kırmızı şeytanlar olacağı öğrenildi

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