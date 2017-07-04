Ronaldo'dan açıklama geldi: Ayrılmıyorum
Uzun zamandır İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo, iddiları yalanladı.
Vergi kaçırmak suçlaması sebebiyle İspanya’da mutsuz olduğu ve Real Madrid’den ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
32 yaşındaki ünlü yıldız, “Asla Real Madrid’den ayrılacağımı söylemedim. Sadece biraz incindiğimi söyledim. Haberi yalanlamadım çünkü bu konuda basınla yarışamazsınız!” dedi.
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