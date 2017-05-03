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Ronaldo'nun satılmasına karar verildi!

Ronaldo'nun satılmasına karar verildi!.16004
  • Giriş : 03.05.2017 / 15:37:00

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun satılmasına karar verildi.

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İspanyol devi Real Madrid'de oynayan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için karar verildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile teknik direktör Zidedine'nin Ronaldo'yu satma konusunda görüştükleri iddia edildi.

Gazete Perez'in Portekizli yıldızı bir Çin takımına satacağını ve bunun yüzyılın transferi olacağını yazdı.

Real Madrid kulüp tarihinin en büyük satışının gerçekleşeceğini iddia eden gazete miktar nedeniyle taraftarın bu satışa tepki göstermeyeceğini de vurguladı.

Habere göre o tarihte 33 yaşına basmış olacak Ronaldo'nun Real'le olan kontratı 2021 yılında bitecek.

Aynı gazete Barcelona'nın oyuncu akademisindeki sol bek Marc Cucurella'nın bu sezon sonunda bitecek kontratının ardından Real Madrid'e transfer olacağını iddia etti.

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