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Ronaldo: Ricardo Quaresma'ya söz verdim

Ronaldo: Ricardo Quaresma'ya söz verdim.11220
  • Giriş : 21.06.2018 / 13:19:00

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, Quaresma ile ilgili açıklama yaptı.

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Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, Dünya Kupası B Grubu'nda ülkesi Portekiz'in oynadığı maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz, Dünya Kupası B Grubu'nda oynadığı ikinci maçta Fas'ı Cristiano Ronaldo'nun attığı tek golle 1-0 mağlup etmişti.

Rusya'daki organizasyonda şu ana dek takımının bütün gollerini kaydeden isim olan Real Madrid'in yıldızı, maç içinde sergilediği Futbol kadar yeni imajıyla da dikkat çekmişti.

Keçi sakalı bırakan Ronaldo, mücadelenin ardından basın mensuplarının bu yöndeki sorularını yanıtladı.

Yıldız oyuncu, "Keçi sakalı mı? Bu, Ricardo Quaresma'yla aramızda geçen bir şakaydı." ifadelerini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti:

"İspanya maçından önce saunadaydık. Tıraş olmaya başladım ve keçi sakalı bıraktım. Daha sonra da İspanya'ya gol atarsam kupa bitene kadar sakalımı kesmeyeceğim konusunda Quaresma'ya söz verdim. Nitekim maçta da golümü attım ve sakalım kaldı."

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