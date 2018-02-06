RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı
Radyo, Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı hakkında sarfettiği skandal sözlerle gündeme oturan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına 5 kez program durdurma ve en üst düzeyde idari para cezası kesti.
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