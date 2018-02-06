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RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı

RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı.27399
  • Giriş : 06.02.2018 / 17:48:00

RTÜK, son günlerin olay ismi Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı.

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Büyüyen Beşik

Radyo, Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı hakkında sarfettiği skandal sözlerle gündeme oturan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına 5 kez program durdurma ve en üst düzeyde idari para cezası kesti.

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