RTÜK: Evlilik programları yasaklanmadı
15 Temmuz kanlı darbe giriişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile evlilik programlarının yasakladığı tartışmalarıyla ilgili RTÜK'ten açıklama geldi.
Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre kurum yetkilileri, evlilik programlarının yasaklanmadığını, ancak bu ve diğer programlarda yaşanacak yayın ihlallerinin bundan böyle lisans iptaline kadar yaptırımlara tabi olacağını belirtti.
TV ve radyoların uyması gereken yayın hizmetleri ilkeleri, kanunun 8. maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, televizyon lisans iptali sadece a, b ve d fıkralarında yer alan “devletin varlık ve bağımsızlığı, toplumda kin ve nefret duyguları oluşturma, terör eylemleri ve örgütlerini övme” konularıyla sınırlıydı.
KHK ile yapılan düzenlemeleri değerlendiren RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen evlilik programları ile ilgili zaman zaman RTÜK’te yaptırım kararı aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Ancak biz RTÜK üyeleri olarak, evlilik programlarına yönelik düzenlemenin hazırlanma aşamasının hiçbir yerinde yokuz. Burada evlilik programları ile mücadele adı altında ne yazık ki televizyonlar ekran karatma ve lisans iptali tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Yayıncılık cesaret isteyen bir iş haline gelmiştir.”
HABERTURK
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