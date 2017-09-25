RTÜK o kanalı kapattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rudaw için karar vermek üzere toplandı. Türkiye'de özgürce haber yapan Rudaw kanalının Türksat'tan çıkarıldığı öğrenildi.
TRT
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