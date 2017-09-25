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RTÜK o kanalı kapattı

RTÜK o kanalı kapattı.30675
  • Giriş : 25.09.2017 / 17:37:00
  • Güncelleme : 25.09.2017 / 17:39:14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rudaw için toplandı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rudaw için karar vermek üzere toplandı. Türkiye'de özgürce haber yapan Rudaw kanalının Türksat'tan çıkarıldığı öğrenildi.

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