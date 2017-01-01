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RTÜK, Reina saldırısına yayın yasağı getirdi

RTÜK, Reina saldırısına yayın yasağı getirdi.30675
  • Giriş : 01.01.2017 / 04:27:00

Beşiktaş'a bağlı Ortaköy semtinde gerçekleşen saldırıdan sonra yayın yasağı geldi.

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Onlarca kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısından sonra RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,
olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur."

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