RTÜK'ten AKİT TV'ye Kılıçdaroğlu cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edildiği gerekçesiyle AKİT TV'ye ceza kesti.
AKİT TV'de Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekillerine terörist, ajan gibi hakaretlerin kullanılması nedeniyle bu cezanın verildiği açıklandı.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın başvurusunu değerlendiren Kurul, haber bülteninde Kılıçdaroğlu ile CHP'li bazı milletvekillerine terörist, ajan gibi hakaretlerin kullanılması nedeniyle ceza kesti.
Çarşamba günü toplanan Kurul, Akit TV'ye ceza kararını 9 üyeden 6'sının oyuyla aldı. Akit TV'nin geçen ay elde ettiği reklam gelirinin yüzde 1'i kadar para cezası ödeyeceği öğrenildi.
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