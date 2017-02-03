RTÜK'ten Beyaz Futbol'a 'dil' cezası!
'Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zara verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle' bazı kanallara ceza kesildi. RTÜK bu konu ile ilgili Beyaz Futbol programını da affetmedi.
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