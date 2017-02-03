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RTÜK'ten Beyaz Futbol'a 'dil' cezası!

RTÜK'ten Beyaz Futbol'a 'dil' cezası!.23082
  • Giriş : 03.02.2017 / 17:22:00

Beğeni ile izlenen Beyaz Futbol programına RTÜK'ten ceza geldi.

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'Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zara verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle' bazı kanallara ceza kesildi. RTÜK bu konu ile ilgili Beyaz Futbol programını da affetmedi.

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