RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu
Terör örgütlerini övücü yayınlarından dolayı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayınlarının sona erdirilmesi kararını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren, terör örgütlerini öven yayınlarınından dolayı Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesine karar verdi.
YOL TV'DEN AÇIKLAMA
Bugün Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberle RTÜK'ün Yol TV'nin yayınını durdurma kararı aldığını öğrendik. Karar; kanalı kapatma değil yayının durdurulması yönündedir. Öte yandan da henüz kanalımıza tebliğ edilen bir karar yoktur.
İçinden geçtiğimiz bu süreçte tek sesli bir toplum yaratma çabası muhalif basının hedef alınmasıyla sürmektedir. Onlarca yayın kuruluşunun kapatılmasının ardından kanalımız hakkında da verilen bu karar hukuksuzdur.
Alevilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm halkların kanalı olarak yayınımıza devam ediyoruz.
Gerçeklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz, dayanışmayla bu günleri de aşacağız.
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