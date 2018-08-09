Ruhani'den Kuzey Kore'ye: ABD'ye güvenilmez
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama geldi. Ruhani, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile görüşmesinde ABD'ye asla güvenilmeyeceğini söyledi.
Kuzey Kore'nin en üst düzey diplomatı Dışişleri Bakanı Ri, ABD'nin yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başladığı İran'ı ziyaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'nın nükleer faaliyetlerinin kısıtlnaması amacıyla İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşamdan ülkesinin imzasını geri çekmiş, ardından bu ülkeye yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.
İran Washington'dan gelen bu hafta içinde görüşme teklifini de reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de şu anda ABD ile dolaylı ya da doğrudan bir görüşme yapılmadığını açıklamıştı.
IRNA'nın aktardığına göre Ruhani görüşmede Ri'ye "Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ABD yönetiminin son yıllardaki performansı bu ülkenin dünya genelinde güvenilmez olarak nitelendirilmesine yol açtı" dedi.
İran ile Kuzey Kore'nin 'birçok konuda her zaman yakın görüşlere' sahip olduğunu söyleyen Ruhani " Mevcut durumda dost ülkeler ilişkilerini ve uluslararası toplumla olan işbirliğini geliştirilmeli" ifadelerini kullandı.
IRNA'nın aktardığına göre Kuzey Koreli diplomat da Ruhani'ye Washington'ın nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımlara geri dönmesinin 'uluslararası kurallar ve düzenlemelere karşı bir eylem' olduğunu söyledi.
Ri "Kuzey Kore'nin stratejik politikası İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve tek yanlılığa karşı koymak" ifadelerini kullandı.
Singapur'daki güvenlik forumumun ardından Tahran'a giden Ri forum da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hazirandaki tarihi zirvede vardığı anlaşma konusunda tartışmıştı.
Taraflar zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma sözü vermişti ancak o zamandan bu yana bu konuda bir anlaşma imzalanamadı.
HAMANEY: HİÇ KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ
Diğer taraftan İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin yaptırımlara geri dönmesi konusunda açıklama yaptı.
Hamaney'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Durumumuzla ilgili olarak hiç endişelenmeyin. Hiç kimse bir şey yapamaz. Bundan emin olabilirler. Bu konuda bir şüphe yok" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK
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