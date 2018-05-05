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Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına tepki

Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına tepki.17779
  • Giriş : 05.05.2018 / 12:38:00

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Telegram'ın kapatılmasına tepki gösterdi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde kullanılan en popüler mesajlaşma programı olan Telegram'ın erişiminin engellenmesi kararının hükümet tarafından alınmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı açıklamada Ruhani, İran yargısının ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim yasağı getirmesini eleştirdi.

Ruhani, "Telegram'a erişimin engellenmesi kararı ne hükümet tarafından alındı ne de hükümetin onayıyla uygulandı." ifadelerini kullandı.

Hükümetin politikasının interneti kontrol altına almak değil, güvenli hale getirmek olduğunu kaydeden Ruhani, "Şimdiye kadar hiçbir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulaması hükümet tarafından engellenmedi ve engellenmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Ruhani'ye tepki gösteren ülkedeki din adamlarından Ayetullah Mahmud Recebi ise Telegram'a yargı tarafından erişim engeli getirilmesi kararının hukuk çerçevesinde alındığını ve Cumhurbaşkanı'nın karara muhalefet etme hakkının bulunmadığını savundu.

Tahran Başsavcılığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Telegram'ın "ulusal güvenlik" gerekçesiyle "şifre kırıcılarla dahi erişimi mümkün olmayacak şekilde kapatılmasına karar verildiği" duyurulmuştu.

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