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Ruhani'den Trump'a tepki: Elimizden alamaz

Ruhani'den Trump'a tepki: Elimizden alamaz.17077
  • Giriş : 08.10.2017 / 09:49:00

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

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Tahran Üniversitesinde konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı'nın İran ile yapılan anlaşmaları bozabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Ruhani, "Nükleer müzakerelerde ve vardığımız anlaşmada geri dönülemez menfaatler elde ettik. Ne Trump, ne de bir başkası bunu geri döndüremez. Dünya’ya 10 Trump da gelse bunlar elimizden alamaz" dedi.

TRUMP'IN ANLAŞMAYI SONA ERDİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Washington Post gazetesi, Trump'ın, 12 Ekim'de bir konuşma yaparak söz konusu anlaşmayı "ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı" gerekçesiyle sona erdirdiğini duyuracağını öne sürmüş, Beyaz Saray iddiaları yalanlamamıştı.

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