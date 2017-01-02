Ruhani: Terör virüs gibi müptela edecek
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı hakkında açıklama yaptı.
Ruhani, saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti ve terörizma karşı durmayıp ortadan kaldırımadığında virüs gibi herkesi müptela edeceğini belirtti.
Suriye konusunda yapılan ateşkes anlaşmasında İran’ın bir katkısı olmadığı ve Türkiye ile Rusya’nın inisiyatifinde geliştiği yönündeki iddiaları reddeden Ruhani, "İran, hem terörizmle mücadele ve hem diplomaside önemli ve aktif rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"
Bölgedeki sorunların nihai çözümünün diplomasiyle sağlanabileceğini ifade eden Ruhani, "Sürekli olarak Suriye, Rusya ve Türkiye ile temas halindeyiz" dedi. İran, Rusya ve Türkiye arasında Moskova’da yapılan üçlü toplantıya değinen İran Cumhurbaşkanı, üç ülkenin bu toplantıda olumlu adımlar attığını kaydederek Astana görüşmelerinin başarılı geçmesini umut ettiklerini dile getirdi.
İRAN’IN 3 HEDEFİNİ AÇIKLADI
Güvenlik konusunda İran’ın bölgedeki ana hedeflerini üç madde halinde sıralayan Ruhani, "Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması, terörizmle mücadele ve coğrafi sınırların değişmemesi" konularının altını çizdi.
MİLLİYET
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