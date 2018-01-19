Rus askeri Afrin'den çekiliyor
Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği operasyon öncesi bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor. Olası harekat öncesi bölgede bulunan 170 Rus askerin çekileceği iddia edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişti.
Afrin'in de konuşulduğu görüşmesine ilişkin paylaşılan görüntülerde, masada haritaların olduğu görülmüştü.
RUS ASKERLERİ AFRİN'DEN AYRILIYOR
Yaşanan son gelişmelerin ardından Habertürk muhabiri Çetin Erçetin, 170 Rus askerinin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek "170 Rus askerinin bugün saat 17:00 itibarıyla Afrin'in 17 kilometre güneyine çekileceği bize içeriden gelen bilgiler." dedi.
HÜRRİYET
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