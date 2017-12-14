Rus askerleri Türkiye'ye mi konuşlanacak?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararından dönmesi için çaba sarfedileceğini belirtti. Çavuşoğlu, Rus askerleri ile ilgili iddiaya da yanıt verdi.
S-400 anlaşmasına da değinen Çavuşoğlu, "S400'ler için Türkiye ihtiyaç duyarsa Rus askerini çağırır. Bu teknik bir konudur, buna Rus askeri Türkiye'ye konuşlanıyor diyemeyiz" diye konuştu.
HÜRRİYET
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