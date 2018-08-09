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Rus bakan Ankara'da! Kritik görüşme başlıyor

Rus bakan Ankara'da! Kritik görüşme başlıyor.13676
  • Giriş : 09.08.2018 / 15:48:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geliyor.

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Sepet Beşik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'da bir araya geliyor.

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