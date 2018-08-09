Rus bakan Ankara'da! Kritik görüşme başlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'da bir araya geliyor.
DİĞER HABERLER
Gabar Dağı'nda 5'i öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.
'Türkiye Uzay Ajansı' için açıklama
'Türkiye Uzay Ajansı' için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklama geldi.
ABD askerlerine spor yasağı
ABD'li askerlere konum belirleme fonksiyonuna sahip sporlar yasaklanıyor.