Rus bakan Lavrov'dan Suriye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kaderine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Kürtler arasında görüşmeler gerçekleştirildiği belirtti.
Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Arap basınında Rusya'nın arabuluculuğunda Himeymim üssünde, rejim ile Kürtler arasında ülkenin federalleşmesi konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin yöneltildiği soruya cevap verdi.
Rusya'nın "Suriye'nin bütünlüğünün korunması amacıyla" rejim ile Kürtler arasında ortak anlayış bulunması için çaba gösterdiğini ifade eden Lavrov, geçen yıl haziran-aralık aylarında Rusya'nın arabuluculuğunda rejim ile Kürt gruplar arasında 4 görüşme gerçekleştiğini belirtti.
Ayrıca Lavrov, Esed rejiminin, Kürt siyasi-sosyal yapı temsilcileri ile "ihtiyaç duyulduğunda" terör örgütü PKK/PYD'nin uzantısı YPG ile doğrudan ya da dolaylı olarak görüştüğünü kaydetti.
Söz konusu görüşmelerin olumlu ilerlediğine işaret eden Lavrov, tarafların anlaşma potansiyeli bulunduğunu savundu.
Öte yandan Lavrov, NATO'nun Rusya sınırları yakınlarında askeri varlığını artırmasını "provakatif ve istikrara zarar verici" adımlar olarak niteleyerek, Avrupa'daki askeri politik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve oluşacak mevcut risklere karşı gerekli adımları attıklarını vurguladı.
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