Facebook Twitter Rss

Rus bakan Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rus bakan Lavrov'dan Suriye açıklaması.10969
  • Giriş : 10.02.2017 / 15:55:00

Rus bakan Lavrov, Rusya'nın arabuluculuğunda kritik bir buluşmanın gerçekleştirildiğini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kaderine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Kürtler arasında görüşmeler gerçekleştirildiği belirtti.

Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Arap basınında Rusya'nın arabuluculuğunda Himeymim üssünde, rejim ile Kürtler arasında ülkenin federalleşmesi konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin yöneltildiği soruya cevap verdi.

Rusya'nın "Suriye'nin bütünlüğünün korunması amacıyla" rejim ile Kürtler arasında ortak anlayış bulunması için çaba gösterdiğini ifade eden Lavrov, geçen yıl haziran-aralık aylarında Rusya'nın arabuluculuğunda rejim ile Kürt gruplar arasında 4 görüşme gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca Lavrov, Esed rejiminin, Kürt siyasi-sosyal yapı temsilcileri ile "ihtiyaç duyulduğunda" terör örgütü PKK/PYD'nin uzantısı YPG ile doğrudan ya da dolaylı olarak görüştüğünü kaydetti.

Söz konusu görüşmelerin olumlu ilerlediğine işaret eden Lavrov, tarafların anlaşma potansiyeli bulunduğunu savundu.

Öte yandan Lavrov, NATO'nun Rusya sınırları yakınlarında askeri varlığını artırmasını "provakatif ve istikrara zarar verici" adımlar olarak niteleyerek, Avrupa'daki askeri politik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve oluşacak mevcut risklere karşı gerekli adımları attıklarını vurguladı.

İŞKUR'dan 1500 işsize müjdeli haber!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4.5'lik deprem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Nijeryalı korsanlar, toplam 7 Rus vatandaşını rehin aldılar.

Amerika'dan Rusya'ya gözdağı!

Amerika'dan Rusya'ya gözdağı!

Amerikan Senatosu, Rusya Federasyonu ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.

 

Amerika'dan flaş El Bab açıklaması

Amerika'dan flaş El Bab açıklaması

Amerika Birleşik Devleri'nden El Bab ile ilgili açıklama geldi.

Rusya: PKK terör örgütü değildir!

Rusya: PKK terör örgütü değildir!

Rusya'dan terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG hakkında şoke eden bir açıklama geldi.

 

İdlib bombalandı: Çok sayıda ölü var

İdlib bombalandı: Çok sayıda ölü var

Suriye'de Türkiye sınırı yakınlarında yer alan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib bombalandı.

Esad'dan ABD Başkanı Trump için açıklama

Esad'dan ABD Başkanı Trump için açıklama

Esad, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya