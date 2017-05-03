Rus basını: Görüşme kolay geçmeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Rus basını kritik toplantının kolay geçmeyeceğini, ana gündem maddesinin ise Suriye olacağı iddia edildi.
Sergei Strokan, Kirill Krivosheev, Alexander Mertsalova ve Anatoly Kostyrev imzalı habere göre Türk uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Moskova'dan hem de Washington'dan kendi taleplerine yönelik tavizler almayı hedefleyeceğini belirtti.
Uzmanlara göre, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek dördüncü Suriye görüşmesinde Rusya'nın öncülüğünde dört ayrı bölgede "gerilimi azaltılmış bölgeler" veya "sakin bölgeler" yaratılabilir.
Izvestia gazetesine göre Rusya'nın Suriye'ye yönelik önerileri çatışmanın tüm tarafları için avantajlı olacak. Gazeteye konuşan uzman Elena Suponina Rusya'nın önerisinin Suriye'de şiddeti azaltabileceğini söylerken yine de bu önerinin tarafları sınırlamadan hayata geçirmenin imkansız olduğunu belirtti.
BBC
DİĞER HABERLER
Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı tutuklandı
Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim büyüyor.
Merkel'den Türkiye yanıtı: Özgürüm!
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.
Eczanelerde esrar satışına başlanıyor!
Eczanelerde devlet tarafından üretilen esrar satışa sunulacak.
Asgari ücrete yüzde 60 zam ve herkese ev!
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, vatandaşlarına güzel haberler verdi.