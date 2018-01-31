Rus Büyükelçi Andrey Karlov Ankara'da anıldı
Ankara'da katıldığı resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara'da anıldı. Törene TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı da katıldı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Karlov suikastine ilişkin "Türkiye ve Rusya, böylesine menfur bir suikastla güdülmesi beklenen amacın gerçekleşmemesini sağlayabilecek iki dost ve komşu ülke olarak bunun üstesinden de gelmeyi başardı" derken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ise "Büyükelçi Karlov'un anısının ölümsüzleştirilmesi için Türkiye'nin sarf etmiş olduğu çabaları gerçekten takdir ediyoruz" dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, geçen yıl Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili, "Türkiye ve Rusya, böylesine menfur bir suikastla güdülmesi beklenen amacın gerçekleşmemesini sağlayabilecek iki dost ve komşu ülke olarak bunun üstesinden de gelmeyi başardı." dedi.
Geçen yıl 19 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 4 Şubat'taki doğum günü ve Rusya'da 10 Şubat'ta kutlanan "Diplomat Günü" öncesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.
Törene, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov, Türk-Rus Toplumsal Forum Eş Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu katılarak elçilikte bulunan Karlov büstüne çelenk bıraktı.
Büyükelçi Yerhov, suikast sonucu hayatını kaybeden Karlov'u anma törenine gelen TBMM üyelerine teşekkür ederek, "Büyükelçi Karlov'un anısının ölümsüzleştirilmesi için Türkiye'nin sarf etmiş olduğu çabaları gerçekten takdir ediyoruz." dedi.
Elçiliğin bulunduğu sokak ile Türkiye'nin diğer şehirlerindeki birçok sokağa Karlov'un adının verildiğini hatırlatan Yerhov, çeşitli spor etkinliklerinin de Karlov'a adandığını vurguladı.
Yerhov, bu adımlardan ötürü Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirerek, "Düzenlenen etkinlikler Rusya ile Türkiye arasında mevcut ikili ilişkilerin ne derecede gelişmiş ve yüksek olduğunun göstergesidir. İki ülke liderleri Putin ve Erdoğan, bunun lokomotif fonksiyonunu üstlenmektedirler." diye konuştu.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, görev süresi boyunca çok sayıda Rus diplomatla bir araya geldiğini ve beraber birçok konuda iş birliği yaptıklarını anlatarak, Karlov'un çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi.
Bozkır, şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi hem bir dost hem çok değerli bir büyükelçi hem de önemli anlarda iş birliğinin artırılması ve bazı sorunların yaşandığı dönemlerde büyükelçi yeteneklerini en fazla ortaya koymuş meslektaşlarımdan biriydi. Türkiye ve Rusya, böylesine menfur bir suikastla güdülmesi beklenen amacın gerçekleşmemesini sağlayabilecek iki dost ve komşu ülke olarak bunun üstesinden de gelmeyi başardı."
Bozkır, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yeni projelerle daha ileriye götürülmesini dilediklerini kaydetti.
MİLLİYET
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