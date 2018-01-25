Rus büyükelçi: Operasyonu takip ediyoruz
Suikaste kurban giden Andrey Karlov'un yerine getirilen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin yorum yaptı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye'de güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri kapsamında 'Rusya Dış Politikası ve Çağdaş Türk-Rus İlişkileri' konulu konuşma yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın sosyal, tarihi ve kültürel geçmişini anlatarak konuşmasına başlayan Yerhov, Suriye'de yaşananlar başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.
Rusya dış politikasının en önemli konularından birinin Suriye'deki gelişmeler olduğunu vurgulayan Yerhov, "Rusya ve Türkiye olarak, Suriye konusunda yakın iş birliği içindeyiz. Şimdiye kadar kayda değer başarı elde ettik. Astana sürecini başlattık ve Astana Konferansı çerçevesinde, Suriye'deki çatışmaların ana noktaları olan dört yerde çatışmasızlık bölgesi kurulmasını başardık" diye konuştu.
Türkiye ve İran ile Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıklarını yürüttüklerine dikkati çeken Yerhov, "Eğer ilerleyebilirsek, yapabilirsek, umuyorum Suriye topraklarında daha fazla barış olacak" dedi.
Büyükelçi Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye genelinde güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Biz Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.
SPUTNİK
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