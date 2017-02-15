Rus büyükelçi suikastinde gelişme!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasti ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Konuya ilişkin soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altınbaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında halen 2'si polis memuru 3 kişi tutuklu bulunuyor.
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