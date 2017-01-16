Rus büyükelçinin katili oraya gömüldü!
Ankara'da Çağdaş Sanat Merkezi'nde bir fotoğraf sergisine katılan Rus büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş, ailesinin cenazesini almaması üzerine kimsesizler mezarlığına gömüldü.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü
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