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Rus Deniz Kuvvetleri, TSK'dan yardım istedi

Rus Deniz Kuvvetleri, TSK'dan yardım istedi.23522
  • Giriş : 09.01.2018 / 21:16:00

Rus Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım talebinde bulundu.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"07 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, Çanakkale Boğazından geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için tıbbi tahliye talebinde bulunmuştur.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine neticesinde hasta personelin gemiden tahliye edilmesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevki sağlanmıştır. Söz konusu personelin hastanede tedavisine halen devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı tarafından söz konusu personele refakat edilmektedir."

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