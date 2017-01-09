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Rus diplomat ölü bulundu!

Rus diplomat ölü bulundu!.13297
  • Giriş : 09.01.2017 / 22:22:00
  • Güncelleme : 09.01.2017 / 22:31:22

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görev alan üst düzey bir çalışan evinde ölü bulundu.

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Yunanistan'daki basın yayın organları 55 yaşında olan ve Rusya'nın Atine Büyükelçiliği'nde görev alan üst düzey bir diplomatın evinde ölü bulunduğunu iddia etti.

Yunan basınına göre Pazartesi günüden beri haber alınamayan diplomatın Atina'nın merkezinde bulunan evinde cansız bedeniyle karşılaşıldı.

BÜYÜKELÇİLİK DOĞRULADI

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği, Rus konsolos Andrey Malanin’in kaldığı apartmanda ölü bulunduğunu doğruladı.

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