Rus diplomat ölü bulundu!
Yunanistan'daki basın yayın organları 55 yaşında olan ve Rusya'nın Atine Büyükelçiliği'nde görev alan üst düzey bir diplomatın evinde ölü bulunduğunu iddia etti.
Yunan basınına göre Pazartesi günüden beri haber alınamayan diplomatın Atina'nın merkezinde bulunan evinde cansız bedeniyle karşılaşıldı.
BÜYÜKELÇİLİK DOĞRULADI
Rusya’nın Atina Büyükelçiliği, Rus konsolos Andrey Malanin’in kaldığı apartmanda ölü bulunduğunu doğruladı.
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