Rus donanması DEAŞ'ı vurdu
Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan teröristler vuruldu. Rus donanmasına ait 2 denizaltı yedi adet füze 2 DEAŞ hedeflerini vurdu. Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Savunma Bakanlık açıklamasında, "Akdeniz'in doğusunda bulunan 'Velikiy Novgorod' ve 'Kolpino' denizaltıları, su altından gerçekleştirdikleri atımda Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurdu" dendi.
HÜRRİYET
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