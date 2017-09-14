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Rus donanması DEAŞ'ı vurdu

Rus donanması DEAŞ'ı vurdu.10551
  • Giriş : 14.09.2017 / 15:21:00

Rus donanmasına ait 2 denizaltı yedi adet füze 2 DEAŞ hedeflerini vurdu.

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Büyüyen Beşik

Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan teröristler vuruldu. Rus donanmasına ait 2 denizaltı yedi adet füze 2 DEAŞ hedeflerini vurdu. Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Savunma Bakanlık açıklamasında, "Akdeniz'in doğusunda bulunan 'Velikiy Novgorod' ve 'Kolpino' denizaltıları, su altından gerçekleştirdikleri atımda Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurdu" dendi.

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