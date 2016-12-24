Rus donanmasına ait gemi Çanakkale'de!
Çanakkale Boğazı'ndan 158 borda numaralı 'Caeser Kunikov' adlı Rus savaş gemisi geçti. Ege sularına doğru yol alan gemi Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait.
Rus savaş gemisi 'Caeser Kunikov'a geçisi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti.
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