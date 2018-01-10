Rus donanmasından Ege'de kaza!
Rus donanması, Ege Denizi'nde Sierra Leone bayraklı bir yük gemisinin Rus gemisine çarptığını duyurdu.
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