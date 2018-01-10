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Rus donanmasından Ege'de kaza!

Rus donanmasından Ege'de kaza!.14735
  • Giriş : 10.01.2018 / 16:09:00
  • Güncelleme : 10.01.2018 / 16:10:55

Rus donanması, Ege Denizi'nde bir yük gemisinin kaza geçirdiği öğrenildi.

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Rus donanması, Ege Denizi'nde Sierra Leone bayraklı bir yük gemisinin Rus gemisine çarptığını duyurdu.

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