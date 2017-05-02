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Rus ekipler İstanbul'da!

Rus ekipler İstanbul'da!.18941
  • Giriş : 02.05.2017 / 12:21:00

Rus ekipler, Kilyos açıklarında batan gemi için İstanbul'a geldi.

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27 Nisan günü Kilyos açıklarında batan gemi Rus ekipler İstanbul'a geldi. Rus istihbarat gemisi Liman için Rusya Deniz Kuvvetleri'nin en önemli araştırma ve kurtarma gemisi Seliger ve yeni nesil kurtarma gemisi SB-739 gönderildi.

 Rus denizcilik kaynakları, gemilerde bulunan ekiplerin Rus istihbarat gemisi Liman'daki hassas cihazların çıkarılması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerekirse geminin tamamının çıkarılması üzerinde çalışılacağı ifade ediliyor.

Deniz trafik haritalarında kazının tam olarak bulunduğu 18 mil açıkta enkazın üzerinde duran 60 metre uzunluğundaki tam donanımlı Seliger gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapmakta.

GEREKİRSE TAMAMI ÇIKARILACAK

Rus denizcilik kaynakları, gemilerde bulunan ekiplerin Rus istihbarat gemisi Liman'daki hassas cihazların çıkarılması için çalışacaklarını, derinliğin ve Karadeniz hava koşullarının zorlu olduğunu belirterek gerekirse geminin tamamının çıkarılması üzerine çalışılacağı belirtiliyor. Rus donanmasında görev yapan Liman 1990’dan 2010’a kadar Akdeniz'de önemli görevlerde bulundu. Liman Yugoslavya'ya yapılan NATO askeri operasyonları da Adriyatik Denizi'nden yakından izledi.

Rus özel ekipleri batan geminin enkazında... Gerekirse tamamı çıkarılacak


ULUSLARARASI SULAR OLDUĞU İÇİN HAKLARI VAR

Bu arada Türk makamları batan Liman istihbarat gemisinin uluslararası sularda olduğu için Rus hükümetinin batığın araştırma ve çıkarmaya hakkı olduğunu, henüz bir yardım talebinde bulunulmadığını ve gemilerin bölge olduğunun bildiğini belittiler.

27 Nisanda Kilyos'un 18 mil açığında Togo bayraklı canlı hayvan gemisi Youzarsif ile yoğun siste çarpışan Rus Donanması istihbarat gemisi Liman, mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Türk donanması tarafından kurtarıldıktan 3 saat sonra, saat 14.48 sıralarında batmıştı.

HÜRRİYET

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