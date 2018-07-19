Rus elçi Karlov cinayetinde 1 tutuklama daha
Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde sırtından vurularak öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru H.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları reddeden H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı
TÜRKİYE
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