Rus elçi suikastinde yeni tutuklama
Ankara'da katıldığı resim sergisinde sırtından vurularak öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayeti ile ilgili bir eski polis Ufuk G. tutuklandı.
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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