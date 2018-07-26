Facebook Twitter Rss

Rus elçi suikastinde yeni tutuklama

Rus elçi suikastinde yeni tutuklama.14864
  • Giriş : 26.07.2018 / 15:50:00

Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayeti ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ankara'da katıldığı resim sergisinde sırtından vurularak öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayeti ile ilgili bir eski polis Ufuk G. tutuklandı.

İnce: Koltuğa yapıştı

TBMM önünde arbede

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TBMM önünde arbede

TBMM önünde arbede

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde arbede yaşandı.

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın başı hackerlarla derde girdi.

 

İstanbul'da metro seferleri normale döndü!

İstanbul'da metro seferleri normale döndü!

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında seferler durmuştu.

Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'ndan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

ABD'li rahip Brunson cezaevinden çıktı

ABD'li rahip Brunson cezaevinden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rahip Brunson cezaevinden çıktı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya